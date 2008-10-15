Данилишин считает макроэкономическую ситуацию неугрожающей

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН оценивает макроэкономическую ситуацию как неугрожающую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По его словам, правительство каждый день контролирует ситуацию. При правительстве работает мониторинговая группа, которая отслеживает тенденции мировых рынков и рынков экономики Украины.

«Несмотря на сумбурные тенденции в мире, по итогам 9 месяцев по темпам роста ВВП у нас показатель на уровне 7%. Прослеживается падение по отдельным сферам, но неплохие тенденции по темпам развития сельского хозяйства - около 15,9%, промышленное производство на уровне 5,1%», - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

Он также отметил, что 14 октября Кабинет министров принял меры по поддержке металлургической и химической промышленности.

По словам Б.ДАНИЛИШИНА, государство должно сыграть ту роль в кризисе, которая ему отведена для обеспечения темпов и пропорций соответствующего экономического развития.

Справка УНИАН. Согласно данным Госкомстата, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-августе т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 7,1%, в августе 2008 года против августа 2007 года - 10,9%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-август 2008 г. составил 628 млрд. 108 млн. грн., в августе - 97 млрд. 832 млн. грн.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-августе 2008 г. наблюдался в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве - на 24,4%, в торговле - 10,7%, перерабатывающей промышленности - 87,3%, транспорте - 8,3%.