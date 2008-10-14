Суд развел сторонников и противников УПА по разные стороны Крещатика

Окружной административный суд Киева удовлетворил исковые требования Киевской городской государственной администрации и запретил сторонникам и противникам УПА проводить сегодня мероприятия на Крещатике.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК.

По его словам, заседание состоялось вчера вечером, и это было последнее заседание этого суда (как известно, он ликвидирован указом Президента).

Таким образом, представители левых сил сегодня будут проводить свои акции на Бессарабский площади и возле памятника Ленину, а представители правых – на Площади независимости. Крещатик сегодня будет свободен от каких-либо мероприятий.