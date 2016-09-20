СБУ нашла картины XVIII века, похищенные из львовского музея более 50 лет назад

Как сообщает пресс-служба СБУ, речь идет о диптихе – портрете Тимофея Хмельницкого – одного из сыновей выдающегося гетмана Украины Богдана Хмельницкого, а также портрет жены Тимоша Розанды, которая была дочерью главы молдавского княжества Лупула.

Картины были похищены из Львовского исторического музея 8 февраля 1960 года. Одна из картин была выставлена на интернет-аукцион жителем Кропивницкого, который не знал об истории этих произведений искусства.

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Сотрудники СБУ совместно с работниками музея убедили мужчину вернуть государству культурные ценности. Эксперт Львовского исторического музея уже подтвердил подлинность работ, переданных оперативникам спецслужбы.

«Картины были созданы примерно в XVIII веке, сняты с аукциона они были на прошлой неделе, а переданы в музей в начале этой недели. Точную стоимость работ можно будет говорить после детального обследования картин и их реставрации. Сейчас работы находятся на временном хранении в Кировоградском областном художественном музее», - рассказала корреспонденту УНИАН заместитель директора Кировоградского областного художественного музея Анна Осипова.

Планируется, что работы в ближайшее время будут переданы в Львовский исторический музей.