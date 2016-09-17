США не признают российские псевдовыборы в оккупированном Крыму - Госдеп

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты не признают легитимности и не будут признавать результатов российских думских выборов, запланированных на оккупированном Россией Крыму на 18 сентября. Наша позиция по Крыму ясна: полуостров остается неотъемлемой частью Украины", - говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что санкции в связи с Крымом против России останутся, пока "Россия не вернет контроль над Крымом Украине".

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