США не признают российские псевдовыборы в оккупированном Крыму - Госдеп
США не собираются признавать выборы в Государственную думу России на территории оккупированного Крыма.
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
"Соединенные Штаты не признают легитимности и не будут признавать результатов российских думских выборов, запланированных на оккупированном Россией Крыму на 18 сентября. Наша позиция по Крыму ясна: полуостров остается неотъемлемой частью Украины", - говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что санкции в связи с Крымом против России останутся, пока "Россия не вернет контроль над Крымом Украине".
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Ранее Климкин заявил, что Украина может отозвать делегацию в ПАСЕ в случае признания выборов в Крыму.
Как сообщалось ранее, 8 сентября Рада приняла постановление, в котором призвала парламенты мира не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму.
Напомним, выборы в Государственную думу РФ пройдут 18 сентября. В аннексированном Крыму в нижнюю палату российского парламента будут избраны четыре депутата (3 - в так называемой "Республике Крым", 1 - в Севастополе)