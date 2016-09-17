Поставили фейерверки и устроили "залп": в Киеве неизвестные атаковали посольство России - СМИ
Около часа ночи группа неизвестных людей атаковало российское посольство. Они запускают по зданию петарды и салюты, которые падают с сильным шумом и местами вызывают возгорания.
Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на очевидцев.
Нацгвардейцы, которые охраняют посольство рассказали, что к зданию пришло около 20 человек. Поставили фейерверки и устроили "залп". После чего быстро ретировались с места событий.
Здание видимых повреждений не получило.
В воскресенье в здании российского посольство должны были быть открыты участки для голосования на выборах в Государственную думу РФ.
Но, несмотря на запрет, российские дипломаты сказали, что участки в любом случае откроют.
То, что в Киеве в посольстве будут организован избирательный участок подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Климкин заявил, что Украина может отозвать делегацию в ПАСЕ в случае признания выборов в Крыму.
Как сообщалось ранее, 8 сентября Рада приняла постановление, в котором призвала парламенты мира не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму.
Напомним, выборы в Государственную думу РФ пройдут 18 сентября. В аннексированном Крыму в нижнюю палату российского парламента будут избраны четыре депутата (3 - в так называемой "Республике Крым", 1 - в Севастополе).