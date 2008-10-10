Финансовую ситуацию в Украине можно стабилизировать за две недели

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ считает, что финансовая ситуация в Украине может быть стабилизирована максимум за две недели.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН после совещания с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по вопросам финансовой ситуации в Украине.

«Ситуация может быть стабилизирована, считаю, что максимально через две недели», - отметил В.СТЕЛЬМАХ.