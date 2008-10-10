Финансовую ситуацию в Украине можно стабилизировать за две недели
21:39, 10 октября 2008Общество
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Глава Нацбанка вернулся от Ющенко
Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ считает, что финансовая ситуация в Украине может быть стабилизирована максимум за две недели.
Об этом он заявил в комментарии УНИАН после совещания с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по вопросам финансовой ситуации в Украине.
«Ситуация может быть стабилизирована, считаю, что максимально через две недели», - отметил В.СТЕЛЬМАХ.
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