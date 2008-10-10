Профсоюзы на железной дороге: мы своим сообщим, что это лохотрон

Свободные профсоюзы машинистов Украины просят Министерство транспорта и связи не разрушать добровольное страхование в железнодорожной отрасли.

В частности, председатель Свободных профсоюзов машинистов Украины Семен КАРИКОВ выразил УНИАН мнение, что сегодня Минтранссвязи пытаются использовать для того, чтобы разрушить устоявшуюся систему добровольного медицинского страхования в этой отрасли.

По его данным, в отдельном распоряжении министерства руководителям железных дорог и гендиректору «Укрзализныци» предлагается "срочно" обеспечить "добровольное" медицинское страхование работников и пенсионеров «Укрзализныци». Причем сделать это нужно согласно постановлению Совета профсоюзов железнодорожной отрасли, в котором говорится, "что железнодорожные профсоюзы подписали уже только с одной компанией ЗАО "Интер Экспрес" договор об обеспечении медицинской страховкой работников железных дорог", утверждает С.КАРИКОВ.

Он напомнил, что на сегодняшний день страхование железнодорожников обеспечивают несколько компаний. При этом работники отрасли самостоятельно вносят платежи.

"Выходит, что это уже не будет добровольным страхованием", - отметил он.

В то же время С.КАРИКОВ добавил, что пока нельзя обвинять в этом непосредственно профильное министерство. Он не исключил, что "кто-то пытается использовать или подставить министра". "Ведь странно выглядит, когда чиновник такого уровня занимается фактически лоббированием интересов какой-то частной структуры. Очевидно, кто-то в министерстве пытается протолкнуть решение Совета профсоюзов железнодорожной отрасли, который, судя по всему, заинтересован в сотрудничестве с новым страховщиком. Представьте себе, как руководство такой компании будет готово отблагодарить того, кто приведет ей 300 тысяч работающих и 150 тысяч пенсионеров. И за каждого будет уплачено минимум 16 грн. в месяц. Это свыше 100 млн. грн. в год", - пояснил председатель СПМУ.

С.КАРИКОВ не исключил, что распоряжение министерства не будет реализовано. По его словам, в понедельник, 6 октября, на аппаратном совещании генеральный директор «Укрзализныци» Василий МЕЛЬНИЧУК обязал руководителей всех направлений в отрасли ни в коем случае не принуждать работников страховаться в той или иной страховой компании.

"Думаю, что никто никого заталкивать в новые условия не будет. В «Укрзализныце» сильная управленческая вертикаль, и я надеюсь, что она и в этом случае сработает безотказно. Мы же своим первичным звеньям также сообщим, что это "лохотрон" и ввязываться в него не стоит. Если же получим информацию о том, что железнодорожников принуждают к страхованию в новой компании, будем оперативно реагировать, обращаться в министерство, привлекать СМИ", - подчеркнул С.КАРИКОВ.