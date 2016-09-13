Не захотели спасать: в российской тюрьме умер украинец, приговоренный в оккупированном Крыму

Об этом заявил адвокат общественной организации "Региональный центр прав человека" и эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Роман Мартыновский, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, заключенный был тяжело болен, в том числе на туберкулез, гепатит "В" и "С", однако соответствующая медицинская помощь оказана не была.

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"В этой колонии, как и в других в Российской Федерации, есть неписаное правило – администрация запрещает осужденным иметь на руках какие-либо медицинские документы, подтверждающие состояние их здоровья. А без документов очень сложно пожаловаться в какой-то орган, а тем более в Европейский суд по правам человека", – говорит Мартыновский.

По его словам, заключенный обращался с ходатайством об отмене ему меры наказания в связи с тем, что "имел заболевание, которое дает гражданину право быть освобожденным от отбывания наказания, согласно российского законодательства". И за две недели до смерти российский суд отказал Керимову в удовлетворении ходатайства.

Несмотря на предпринятые адвокатом и украинскими правозащитниками действия, в российской тюрьме так и не предоставили возможность обследования и лечения для заключенного.

Мартыновский утверждает, в подобной ситуации в российских тюрьмах находятся 6 граждан Украины, которые были осуждены в Крыму (однако они не являются политическими заключенными). Состояние здоровья Ивана Федирко, Валерия Макарова, Виктора Луцишина, Евгения Давыдова, Юрия Саенко, Андрея Лугина ухудшается и требует немедленного лечения.