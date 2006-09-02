Банкнота в 500 гривен появится уже в этом году

Банкнота номиналом 500 грн. появится в обращении еще в этом году, сообщил исполнительный директор по вопросам налично-денежного обращения Национального банка Украины Александр ТОЛСТОЙ в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

Он также сообщил, что вопрос о введении в массовое обращение монет номиналами 2, 5 и 10 грн. сейчас изучается специалистами Нацбанка. "Потребность в этих монетах непосредственно связана с развитием сети торговых автоматов, - сказал А.ТОЛСТОЙ. - В случае экономической целесообразности Национальный банк разработает и организует изготовление монет указанных номиналов, и их обращение будет возрастать пропорционально количеству торговых автоматов".

Банкир также отметил, что НБУ считал бы целесообразным выведение из обращения монет номиналом менее 10 копеек, поскольку производство этих монет убыточное. Однако этот вопрос требует урегулирования с соответствующими госучреждениями. По мнению Министерства экономики Украины, в связи с тем, что действующие цены на товары и услуги формируются с округлением до 1 коп., изъятие из обращения монет мелких номиналов может привести к увеличению стоимости товаров (что негативно скажется на благосостоянии малообеспеченных слоев населения) и к дополнительным затратам предпринимателей на замену программного обеспечения регистраторов расчетных операций.

По его информации, по состоянию на 1 августа текущего года, в наличном обращении страны находилось свыше 1,6 млрд. банкнот и около 5,3 млрд. монет.