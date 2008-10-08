Первый центр евроатлантической интеграции открылся в Чернигове

В Чернигове открылся первый в области центр евроатлантической интеграции.

Об этом УНИАН сообщила начальник управления внутренней политики и связей с общественностью облгосадминистрации Надежда МОЛОЧКО.

По ее словам, Черниговский центр евроатлантической интеграции будет действовать на базе Черниговского государственного педагогического университета им. Т.Шевченко.

Н.МОЛОЧКО заметила, что создание такого центра является своевременным с точки зрения проведения информационной и просветительской работы относительно деятельности международных организаций, перспектив европейской интеграции Украины. "Давать полную, объективную и беспристрастную информацию об этих процессах – цель центра евроатлантической интеграции", - сказала она.

Также Н.МОЛОЧКО сообщила, что по результатам социологических исследований 60% жителей Черниговской области недостаточно владеют информацией о деятельности НАТО.

В рамках работы центра начнут деятельность Бюро по изучению общественного мнения, молодежный клуб "Дебаты". Также предусматривается проведение дискуссий при участии экспертов, представителей местной власти, педагогов, партийных и общественных деятелей, руководителей городских отделений Центра.

В ближайшее время планируется создать подобные центры и в районах Черниговской области на базе учебных заведений и библиотек.

Соорганизаторами Черниговского центра евроатлантической интеграции стали Институт трансформации общества, Черниговский государственный педагогический университет им. Т.Шевченко и Черниговская облгосадминистрация.