Минобороны в претензии к Минфину

Министерство обороны Украины не может выполнить планы этого года по обеспечению военнослужащих жильем. Об этом сегодня на пресс-конференции во Львове сказал министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

«На этот год мы планировали выйти на 7 тысяч квартир – эти планы подрезаны позицией Министерства финансов – необоснованной позицией», - сказал А.ГРИЦЕНКО. Он отметил, что именно из-за нехватки финансирования в этом году проблема обеспечения военнослужащих жильем особенно обострилась. Он отметил, что бюджетным расписанием этого года основные финансовые вливания на строительство жилья запланированы на декабрь месяц, когда уже нет времени строить.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что в 2005 году Минобороны предоставило квартир в 2,3 раза больше, чем в 2004 году.

«Нынешние планы мы не можем выполнить», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра обороны Украины Владимир БОЙКО сообщал, что в этом году строительство жилья для военнослужащих финансируется на уровне 20% потребности. В.БОЙКО отметил, что Верховной Радой утверждено потратить на строительство жилья в этом году 1,2 млрд. грн., но из этой суммы только 350 млн. грн. должны быть направлены из государственного бюджета, а остальную сумму военным нужно заработать. Он напомнил, что сегодня ожидают жилья около 45 тыс. военнослужащих.