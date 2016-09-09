В Одесской области арестовали трех железнодорожников, тоннами воровавших из вагонов зерно (видео)

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, оперативниками уголовного розыска Коминтерновского отдела полиции 8 сентября задержали трех жителей Лиманского (Коминтерновского) района, которые в течение 2015-2016 годов совершили кражу десятков тонн пшеницы, а также других зерновых культур из железнодорожных вагонов.

Подозреваемые в возрасте от 38 до 42 лет работают на Одесской железной дороге.

«Мужчины купили автомобили небольшой грузоподъемности, обустроили подъездные пути, изготовили специальный инструмент и приспособления. После этого в темное время суток, когда поезд с вагонами стоял на въезде в определенное предприятие, подгоняли грузовики, снимали пломбы, открывали вагон и загружали зерно в автомобиль», - сообщили в главном управлении.

Похищенное зерно они хранили на специально подготовленном складе, после чего искали покупателей.

Читайте такжеВ Харькове задержали похитителей сейфа с 360 тысячами гривень

В ходе проведения санкционированных следственных действий сотрудниками полиции по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты грузовики, средства связи, приспособления и инструменты, с помощью которых правонарушители совершали противоправные действия.

По данному факту следственным отделом Коминтерновского отдела полиции начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливается причастность указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений, а также сумма убытков, нанесенных владельцам грузов.

Подозреваемые взяты под стражу, им грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.