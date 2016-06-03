На Днепропетровщине во время кражи задержали двух иностранцев-нелегалов
В Павлограде Днепропетровской области 2 июня полицейские задержали двух граждан одного из государств бывшего СНГ, которые проникли в один из частных домов с целью кражи бытовой техники.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, иностранцы находились на территории Украины нелегально.
Досудебным расследованием установлено, что примерно в 3 часа ночи злоумышленники проникли в домовладение через окно, подготовили к выносу бытовую технику, но в этот момент были задержаны сотрудниками патрульной полиции.
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Следственным отделом Павлоградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконченное покушение на тайное похищение чужого имущества по предварительному сговору группой лиц.
Злоумышленники задержаны, правоохранители проверяют их причастность к аналогичным преступлениям.