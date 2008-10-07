Ющенко: мировой кризис не повлияет на выделение кредитов ЕБРР

Президент Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что мировой финансовый кризис не повлияет на выделение ЕБРР кредитов для «Укрзализницы» и «Укравтодора».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил вчера на брифинге в Великобритании.

Президент Украины рассказал, что во время его встречи с президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ отмечалось, что нужно сохранить активность деловых отношений между банком и Украиной, в частности «не допустить снятия части экономических проектов из-за ситуации с фондовым рынком».

В.ЮЩЕНКО отметил, что он и президент ЕБРР договорились, что банк не откажется от выделения «Укрзализнице», как это было договорено ранее, 250 млн. долларов, а «Укравтодору» 150 млн. долларов.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что общий портфель инвестиций ЕБРР в Украину составляет более 3,2 млрд. долларов, и в целом Украина и ЕБРР имеют около 160 совместных проектов по большей части в сферах транспорта и энергетики.

Президент Украины сказал, что отдельно стороны обсудили тему проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что было договорено, что через три недели в Лондон во главе с секретарем СНБО Раисой БОГАТЫРЁВОЙ прибудет делегация мэров украинских городов, которая будет обсуждать выделение Украине двух кредитов на проведение чемпионата.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что во время своего первого визита в Украину новый президент ЕБРР Т.МИРОВ примет участие в формальном начале строительства нового саркофага на ЧАЭС.

Напомним, 26 сентября министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития не нашел возможности предоставить кредиты “Укрзализнице” и “Укравтодору”.

“ЕБРР отказался, он сказал, что сегодня нет возможности дать этот кредит, у них нет ресурсов сегодня. Они не могут дать, они могут дать только в начале следующего года”, - сказал министр.

В то же время он отметил, что средства для “Укрзализницы” (250 млн. дол.) будут предоставлены. По словам И.ВИНСКОГО, соответствующие договоренности с Credit Swiss были достигнуты около недели назад, кредит будет предоставлен под 7,5% + LIBOR на 10 лет.

По словам министра, в отношении «Укравтодора» вопрос не решен.