Скандалист Кива проговорился, что следующим после "Интера" будет канал, на котором он ведет передачу
Одиозный бывший начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива анонсировал, что против канала NewsOne будет проведена акция, аналогичная акции против канала "Интер".
Об этом он заявил в эфире программы "Киев-Донбасс" на Громадському радіо.
На вопрос ведущей о том, будет ли проведена акция подобная той, что прошла под "Интером", возле телеканала NewsOne, Кива ответил утвердительно.
По его словам, это может произойти в течение месяца.
В своем вопросе ведущая подчеркнула, что Евгений Мураев - владелец телеканала NewsOne и депутат Верховной Рады - в сентябре 2014 года ездил в Госдуму РФ, где его назвали приверженцем "русского мира", а МВД Украины открыло уголовное производство в отношении всей делегации.
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В ответ на это Кива заявил: "В порядок мы приведем всех, и не только NewsOne. Это не значит, что, если меня пригласили вести передачу… Мне никто не пишет сценарий. Я говорю то, что считаю нужным. И если я считаю Анну Герман и "Оппозиционный блок" (во фракцию ОБ ранее входил и Мураев - УНИАН) предателями, у которых кровь на руках, то, поверьте, я считаю, то половину из них надо поставить к стенке без разбирательства".
Отметим, что Кива, как и Герман, является одним из ведущих программы "Субъективные итоги дня" на NewsOne.