Скандалист Кива проговорился, что следующим после "Интера" будет канал, на котором он ведет передачу

Об этом он заявил в эфире программы "Киев-Донбасс" на Громадському радіо.

На вопрос ведущей о том, будет ли проведена акция подобная той, что прошла под "Интером", возле телеканала NewsOne, Кива ответил утвердительно.

По его словам, это может произойти в течение месяца.

В своем вопросе ведущая подчеркнула, что Евгений Мураев - владелец телеканала NewsOne и депутат Верховной Рады - в сентябре 2014 года ездил в Госдуму РФ, где его назвали приверженцем "русского мира", а МВД Украины открыло уголовное производство в отношении всей делегации.

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В ответ на это Кива заявил: "В порядок мы приведем всех, и не только NewsOne. Это не значит, что, если меня пригласили вести передачу… Мне никто не пишет сценарий. Я говорю то, что считаю нужным. И если я считаю Анну Герман и "Оппозиционный блок" (во фракцию ОБ ранее входил и Мураев - УНИАН) предателями, у которых кровь на руках, то, поверьте, я считаю, то половину из них надо поставить к стенке без разбирательства".

Отметим, что Кива, как и Герман, является одним из ведущих программы "Субъективные итоги дня" на NewsOne.