"Оппоблок" хочет поквитаться с экс-нардепом Ландиком за показания против Ефремова

Об этом говорится в заявлении политической силы, обнародованном на ее официальном сайте.

В Оппоблоке считают, что «политическое преследование» Ефремова основано на «лживых показаниях» Ландика, «питающего личную вражду к Ефремову». «Для получения «доказательной базы» против Ефремова, власть пошла на то, чтобы освободить от отбывания наказания сына этого бывшего депутата, осужденного в 2012 году за насильственные действия по отношению к женщине. В благодарность за это и были даны необходимые власти показания против Ефремова», - говорится в заявлении.

«Мы требуем привлечь к ответственности лицо, давшее ложные показания, за заведомо ложное сообщение следователю или прокурору, сопряженное с обвинением лица в особо тяжком преступлении с искусственным созданием доказательств обвинения», - заявили в Оппоблоке.

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Напомним, в июне пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Ландик дал показания в отношении бывших высших должностных лиц времен президента Виктора Януковича, в частности, лидера фракции ПР Александра Ефремова.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным Генеральной прокуратуры, пытался вылететь в Вену.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Печерский районный суд г. Киева сегодня будет избирать ему меру пресечения. Генпрокуратура намерена ходатайствовать об аресте сроком на 2 месяца. По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста в качестве меры пресечения.