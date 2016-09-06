"Интер" опроверг какие-либо договоренности с участниками блокады телеканала

Обэтом говорится в заявлении компании, опубликованном в Facebook.

"Телеканал «Интер» ни о чем не договаривался с лицами, блокировавшими работу телецентра, и не вел никаких переговоров с радикалами", - отмечается в заявлении.

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Кроме того, сотрудники в очередной раз потребовали объективного публичного расследования поджога и блокирования телецентра.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. Возле главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской проходила акция по блокированию телеканала, участники которой требовали прекратить его работу. Позже активисты заявили, что прекращают на пять дней митинг возле его офиса.

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«Мы пошли на компромисс и сняли блокаду на пять дней. Условие было такое, что за пять дней они уволят Шувалова и поставят какого-то патриотического человека, не гражданина России, а патриота Украины. И второе - они кардинально изменят контент канала», - сказал координатор акции Алексей Сердюк. В то же время он не сообщил, с кем именно из представителей телеканала активисты ведут переговор.