Нардеп Мураев вышел из фракции "Оппоблок", назвал причину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

"Я принял для себя решение выйти из фракции партии "Оппозиционный блок", - сказал Мураев.

По словам депутата, он все равно считает "Оппозиционный блок" "единственной конструктивной оппозицией в стране", с которой продолжит сотрудничество.

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Мураев объяснил свое решение выйти из фракции тем, что "ощущение времени у нас немножко отличается". «Я просто не могу в этой ситуации сидеть и ждать, пока мимо меня по реке проплывут все те, кто довел нашу страну до такого состояния. Я считаю, что в стране нужны перемены", - подчеркнул Мураев.

Мураев был избран в Верховную Раду в округе №181 (Харьковская область).