Нардеп Мураев вышел из фракции "Оппоблок", назвал причину
Народный депутат Евгений Мураев вышел из фракции "Оппозиционный блок".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.
"Я принял для себя решение выйти из фракции партии "Оппозиционный блок", - сказал Мураев.
По словам депутата, он все равно считает "Оппозиционный блок" "единственной конструктивной оппозицией в стране", с которой продолжит сотрудничество.
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Мураев объяснил свое решение выйти из фракции тем, что "ощущение времени у нас немножко отличается". «Я просто не могу в этой ситуации сидеть и ждать, пока мимо меня по реке проплывут все те, кто довел нашу страну до такого состояния. Я считаю, что в стране нужны перемены", - подчеркнул Мураев.
Мураев был избран в Верховную Раду в округе №181 (Харьковская область).