Во Львове издали комиксы о защитниках Донецкого аэропорта (видео)

Во Львове издали комиксы об защитниках Донецкого аэропорта. Первый выпуск "Киборг" рассказывает о трех братьев из львовской 80-й аэромобильной бригады, сообщает ТСН.

Один из них был тяжело ранен во время длительных боев за аэропорт. Эвакуация была невозможна, поэтому двое других десантников рискуя жизнью, без оружия, в 30 градусный мороз, два километра выносили собрата с боевого ада.

Прежде чем нарисовать комиксы художник Дмитрий Ткаченко встречался с защитниками Донецкого аэропорта и подробно записывал их рассказы.