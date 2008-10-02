Тимошенко: ГТС Украины работает с высокой степенью гарантии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что газотранспортная система Украины работает с высокой степенью гарантии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Москве.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день Украина не сорвала ни одного контракта по транзиту газа, и в Европу поставляется газа больше, чем обусловлено в контрактах. Премьер также отметила, что все деньги, которые брались для реконструкции и модернизации ГТС, вложены в ГТС.