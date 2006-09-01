Мэр Киева написал письмо Януковичу

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ направил письмо премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором предложил внести изменения в некоторые правительственные постановления, предусмотрев установление дифференцированных тарифов на жилищно-коммунальные услуги в зависимости от доходов граждан.

Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Дениса БАССА, переданном УНИАН пресс-службой КГГА.

При этом, комментируя информацию о запланированном в Киеве увеличении размера квартирной платы в 3,4 раза, Д.БАСС отметил, что практически во всех регионах Украины повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги и Киев также вынужден скорректировать размер квартирной платы. Он подчеркнул, что в столице жилищно-коммунальные тарифы не пересматривались уже шесть с половиной лет, хотя все составляющие, которые формируют общую цену таких услуг, за этот период стремительно дорожали.

По словам Д.БАССА, «во многих регионах Украины, где власть трезво оценивала состояние дел и экономическую ситуацию предприятий жилищно-коммунальной сферы, тарифы постоянно повышались. Благодаря этому, например, в Николаевской, Ривненской, Волынской и Тернопольской областях жители стопроцентно возмещали расходы на содержание домов и придомовых территорий. Так, по состоянию на 1 квартал с.г. квартплата за 1 квадратный метр в Николаевской области превышала себестоимость содержания на 14 коп., а в Ривненской – на 20 коп. В это же время стоимость содержания кв.м жилья в Киеве составляла почти гривню, а квартплата была едва ли не символической – 50 коп.».

Такая же ситуация сложилась и с водо- и теплоснабжением. Согласно информации Д.БАССА, в Киевской области горячая вода (подогрев) в расчете на одного потребителя стоила людям до 23,13 грн. на одного человека (при этом возмещение расходов достигало всего 94%), киевлянин же платил почти вдвое меньше – 12 грн. “В результате жилищно-коммунальное хозяйство столицы пришло в упадок. Так, водоснабжение покрывает расходы всего на 64%, водоотвод – на 51%, а теплоснабжение – на 81%. Поэтому в прошлом году убытки «Киевводоканала» составили 32 млн. грн., в результате приостановлены работы по капитальному ремонту сетей. А убытки за вывоз твердых отходов за шесть месяцев этого года достигают 1,6 млн. грн.», - отметил заместитель председателя КГГА.

По его словам, чтобы сохранить в Киеве старые тарифы, по расчетам Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА, нужно по меньшей мере 2,4 миллиарда гривен – то есть, почти четверть годового бюджета столицы.

«Причем эти огромные средства будут израсходованы на поддержку и тех киевлян, которые очутились на грани выживания, и тех, чьи состояния выдерживают испытания новыми тарифами. Такая уравниловка, по мнению столичного мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, несправедлива и неприемлема: городская власть в этой ситуации обязана позаботиться о малообеспеченных киевлянах, предоставить им субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг», - заявил Д.БАСС.

Поэтому Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ направил письмо премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором предложил внести изменения в некоторые правительственные постановления, предусмотрев установление дифференцированных тарифов на жилищно-коммунальные услуги в зависимости от доходов граждан.

Подчеркнув, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги больше не могут быть ниже себестоимости, Д.БАСС отметил, что Главное управление по вопросам ценовой политики подготовило проект распоряжения Киевской городской государственной администрации, которым предусмотрено: для покрытия фактических расходов жилищных организаций, связанных с содержанием домов и придомовых территорий, устанавливается повышающий коэффициент 3,4 к действующим размерам квартирной платы. При разработке названного документа специалисты учли и рост минимальной заработной платы, отметил Д.БАСС.