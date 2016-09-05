Генштаб готовит резервистов к широкой военной агрессии России

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

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"Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины создан оперативный военный резерв из 85000 человек с боевым опытом и высоким уровнем психологической готовности (80%) защищать украинский народ. Мы начинаем учебные сборы с резервистами в 9-ти боевых бригадах всех оперативных командований Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

По словам Муженко, 8000 человек будут выполнять учебно-боевые задачи в составе своих подразделений вместе с военнослужащими-контрактниками.

Отмечается, что цель собрания - поддержать боевую готовность и обученность личного состава резерва, разработать подходы и механизмы быстрого доукомплектования боевых бригад на случай широкой агрессии России.

Кроме того, добавил начальник Генштаба, существует насущная необходимость обмена боевым опытом между военнослужащими-резервистами и контрактниками.