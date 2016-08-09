До конца августа тысячи жителей Харьковской области получат повестки в военкомат

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

«Хочу предотвратить появление разного рода слухов. Ни о какой подготовке к мобилизации речь не идет, - отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. - Эта работа - плановая и проводится с целью укрепления обороноспособности страны. Мы будем общаться с потенциальными воинами-контрактниками, изучать их возможности и предлагать добровольно пойти в армию».

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Согласно сообщению, также в Харьковском областном военкомате отмечают, что в сентябре с 600-ми военнообязанными будут проведены военные сборы на одном из полигонов Черниговщины.

«Мы вызовем в войска несколько сотен харьковчан всего на 10 суток. Все они на короткое время станут воинами двух отдельных бригад Вооруженных сил Украины, где большинство из них когда-то служили. При этом о какой-то отправке в зону боевых действий речь не идет. Делается это для совершенствования их профессиональных навыков. К тому же, ребята получат очередные звания военнослужащих запаса, что является большой честью», - добавил Калгушкин.