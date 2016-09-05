Блокирование "Интера": активисты планируют установить палатки и дежурить круглосуточно

Об этом сказал в комментарии УНИАН координатор акции, боец батальона "Святая Мария" Алексей Сердюк.

"У нас акция бессрочная. Пока что ориентированы на три дня, но вообще бессрочная. Посмотрим, сколько приедет людей и на сколько у нас хватит сил, но думаем, что это надолго", - сказал Сердюк.

По его словам, активисты будут дежурить и ночью. "Безусловно, здесь будет палаточный городок. Ночью здесь также построят баррикаду и блокпост, и здесь будут круглосуточно находиться все люди и будут блокировать", - добавил координатор акции.

Он сообщил, что цель акции заключается в блокировании работы телеканала, потому что Национальный совет по телевидению и радиовещанию не в состоянии прекратить его работу.

"Мы знаем точно, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию не имеет никаких движителей, чтобы воздействовать на "Интер". Поэтому его мы не пикетируем. Мы знаем, что это нереально - закрыть телеканал через эту комиссию, которая в принципе должна осуществлять контроль. Президент этого не может сделать, потому что у него нет правового или другого какого-нибудь способа, как только через этот совет", - отметил Сердюк.

По его словам, из-за этого телеканал проводит пророссийскую политику. "Они пропагандируют российских оккупантов и сотрудничают с Россией и "ДНР", и соответствующие доказательства уже есть. И оскверняют Небесную сотню", - заявил Сердюк.

"Мы понимаем, что единственный способ - это блокада. То есть, чтобы не пускать работников, собираться здесь, агитировать людей, они будут подтягиваться, и просто не пускать работников на рабочее место для того, чтобы телеканал перестал работать", - пояснил Сердюк.

Активисты заявляют, что люди в поддержку акции будут продолжать прибывать. В частности, они ожидают, что к вечеру количество участников достигнет тысячи человек. На место проведения акции привезут палатки, песок и шины. "Будем строить баррикаду", - сказал Сердюк.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Дмитриевской возле здания телеканала "Интер" представители общественных организаций, добровольческих батальонов и участники боевых действий на востоке Украины требуют прекратить работу телеканала.

Здание канала по периметру ограждено металлическим забором. Центральный вход полностью перекрыт. Сотрудники Национальной полиции в бронежилетах и с защитными касками в руках стоят с левой стороны здания у ворот для въезда на территорию телеканала. Полицейские присутствуют и на всей прилегающей к зданию телеканала территории вдоль улицы Дмитриевской. Во дворе находится частная охрана телеканала и бойцы Национальной гвардии.

Активисты на воротах вывесили большой плакат с надписью: «Інтер» - геть!». По периметру ограждения они написали: «Інтер» - убиває!», «Агентура Кремля» та «Інтер» - агенти Москви».

Организаторы акции установили аудиосистему, из которой звучат украинские патриотические песни.

4 сентября на улице Щусева, 26, у здания канала «Интер» неизвестные подожгли шины, а затем бросили в помещение дымовую шашку. Вспыхнул пожар. Полиция открыла уголовное производство по факту пожара.