В Киеве у здания "Интера" активисты требуют прекратить работу телеканала

Как передает корреспондент УНИАН, активисты объявили бессрочную акцию с требованием закрыть телеканал.

Некоторые активисты утверждают, что приехали из разных областей Украины.

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Акция проходит спокойно. Участники боевых действий вспоминают свой опыт войны на Донбассе с российскими оккупационными войсками.

Здание, в котором расположен телеканал, по периметру ограждено металлическим забором. Центральный вход полностью перекрыт. В то же время около 20 сотрудников Национальной полиции в бронежилетах и с защитными касками в руках стоят с левой стороны здания, где находятся ворота для въезда на территорию телеканала. Полицейских можно заметить и на всей прилегающей к зданию телеканала территории вдоль улицы Дмитриевской.

Активисты вывесили на воротах большой плакат с надписью: Інтер» - геть!». По периметру ограждения также активисты написали: «Інтер» - Убиває!», «Агентура Кремля» та «Інтер» - агенти Москви».

Внутри двора находится частная охрана телеканала и, по меньшей мере, десять бойцов Национальной гвардии. Также они оградили себя защитной металлическим проводом.

Организаторы акции установили аудиосистему, из которой звучат украинские патриотические песни. Активисты утверждают, что в течение дня к месту проведения акции должны подвезти шины.

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября в здании, где расположена компания "Национальные информационные системы", которая производит телепрограммы для канала "Интер", произошел пожар из-за поджога. Поджогу предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. Среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" были бывшие бойцы 30-й бригады ВСУ.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в самом здании телеканала «Интер» было несколько возгораний. В результате занесения постороннего источника огня произошло возгорание на 1-м этаже на площади 10 кв. м и на 2-м этаже на площади 20 кв. м. Через 20 минут после ликвидации пожара вследствие повторного занесения постороннего источника огня произошло возгорание в помещении на втором этаже на площади 60 кв. м.