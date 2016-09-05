Деканоидзе: На данный момент задержанных в деле о поджоге здания "Интера" нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам.

«Вчера мы задержали 8 человек, на которых составили админпротоколы, но на сегодняшний день никаких задержанных нет. Идет расследование, мы очень надеемся, что телеканал будет сотрудничать с нами, чтобы мы установили причину», - сказала Деканоидзе.

«Около 4 человек обратились в службу «102» - у одного был ушиб руки, у другого был гипертонический криз. Сегодня я буду заслушивать в Киевском управлении все детали дела, которые у нас есть пока. Самое главное – мы сейчас должны установить, что было причиной пожара», - добавила глава Нацполиции.

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября в здании, где расположена компания "Национальные информационные системы", которая производит телепрограммы для канала "Интер", произошел пожар из-за поджога. Поджогу предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. Среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" были бывшие бойцы 30-й бригады ВСУ.

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По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в самом здании телеканала «Интер» было несколько возгораний. В результате занесения постороннего источника огня произошло возгорание на 1-м этаже на площади 10 кв. м и на 2-м этаже на площади 20 кв. м. Через 20 минут после ликвидации пожара вследствие повторного занесения постороннего источника огня произошло возгорание в помещении на 2-м этаже на площади 60 кв. м.

Ранее народный депутат Украины Игорь Мосийчук сообщил, что из Шевченковского райотдела полиции вышли активист Михаил Стрижко и участник АТО Максим Непийпиво. Вместе с тем, правозащитница Татьяна Близнюк сообщила, что из отделения выпускают всех задержанных.