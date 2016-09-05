Поджог "Интера": сотрудники канала показали последствия пожара (видео)

09:10, 05 сентября 2016
Общество
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Сотрудники телеканала "Интер", в здании которого вчера был пожар, сняли ролик о его последствиях.

фото: УНИАН

Видео появилось в YouTube программы "Подробности".

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Журналист в кадре заявил, что в офис вбежали несколько групп поджигателей. Для поджога в частности использовали керосин. Огнем уничтожена международная редакция, поврежден ньюсрум, студия и другие помещения.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября подожгли здание, где располагается компания "Национальные информационные системы", которая производит телепрограммы для канала "Интер".

Поджогу предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого поджигали шины. Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" есть бывшие бойцы 30 бригады ВСУ.

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