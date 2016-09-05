Поджог "Интера": сотрудники канала показали последствия пожара (видео)

Видео появилось в YouTube программы "Подробности".

Читайте такжеПожар в офисе "Интера": здание дважды поджигали, людей при помощи автолестницы снимали с крыши здания (фото)

Журналист в кадре заявил, что в офис вбежали несколько групп поджигателей. Для поджога в частности использовали керосин. Огнем уничтожена международная редакция, поврежден ньюсрум, студия и другие помещения.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября подожгли здание, где располагается компания "Национальные информационные системы", которая производит телепрограммы для канала "Интер".

Поджогу предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого поджигали шины. Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" есть бывшие бойцы 30 бригады ВСУ.