Полиция начала отпускать митингующих, задержанных под офисом "Интера"

Как сообщил в Facebook народный депутат Украины Игорь Мосийчук, из Шевченковского райотдела полиции вышли активист Михаил Стрижко и участник АТО Максим Непийпиво.

"Сейчас под Шевченковским райуправлением Нацполиции. Освободили участника АТО Максима Непийпива... Сейчас ожидаем освобождения других", - отметил Мосийчук.

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Вместе с тем, правозащитница Татьяна Близнюк сообщила, что из отделения выпускают всех задержанных, "на территории райотдела осталось еще двое-трое, шестеро вышли". В частности, освобождены Максим Непийпиво и Михаил Стрижка. По ее словам, ни одному из митингующих не было объявлено о подозрении.

Народный депутат Игорь Луценко в свою очередь сообщил, что в целом у офиса "Интера" были задержаны девять человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня подожгли здание, где располагается компания "Национальные информационные системы", которая производит телепрограммы для канала Интер. Поджогу предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого поджигали шины.

Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" есть бывшие бойцы 30 бригады ВСУ.