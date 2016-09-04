Аваков о ситуации с николаевскими мажорами: "у меня внутри все кипело от возмущения"

Об этом в эфире ТСН.Тиждень заявил министр МВД Арсен Аваков.

"На следующий день личность хулиганов была установлена и они были задержаны. Им объявлено подозрение. Николаевские патрульные были набраны на новой волне. Это одни из 16000. Поверьте, я смотрел это видео и у меня внутри все кипело от возмущения. Меры и реакция, которые предложил глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков, будут действенными", - отметил он.

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Аваков добавил, что значительная часть патрульных, которые не справились с ситуацией, будут уволены и не будут служить в полиции.

"Я внимательно посмотрел это дело. У задержанных нет никаких влиятельных родных, поэтому врядли кто-то перебьет мое внимание к этому делу. Этим хулиганам предъявлено обвинение. Я надеюсь, это дело быстро дойдет до суда", - убеждает министр МВД.

"Проблема в том, что мы переходим от постсоветской и постянуковичської полиции к новому качеству. Так быстро не бывает. Это не произойдет так быстро. Не будет все так быстро. Мы будем падать и ошибаться, будем получать такие ужасающие инциденты, но это процесс. Я перефразирую классика и скажу обычную вещь: "Лучше 5 лет ошибаться, падать и двигаться вперед, чем 50 лет стоять в застое", - констатировал Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве Симов и его друг в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, а потом на других людей. Хулиганы оскорбляли сотрудников полиции. Слободяника заковали в наручники и отвезли в отделение полиции, а Симову позволили поехать туда на своем Mercedes.

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Происшествия зафиксировал на видео пользователь LEX STORM - в отделении полиции Симов пытался заставить его удалить видео, ранее Слободяник напал на него.

Видео получило большой резонанс в интернете. Пользователи обвинили полицию в неспособности справиться со злостными правонарушителями.

В полиции Николаевской области заявили, что начали проверку по факту бездействия полиции.