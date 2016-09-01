НАПК заявляет, что в пустой странице при авторизации для е-декларирования виноват браузер Google Chrome

Как сообщают в НАПК, осложнения с подачей электронных деклараций связаны с работой браузера.

«Проблемы относительно начала декларирования на портале е-деклараций связаны с браузером, который отражает лишь Интернет-браузер Google Chrome, и это не свидетельствует о неработоспособности портала. Для устранения данной ошибки достаточно выполнить рекомендации разработчика Google Сһгоме о восстановлении настроек по ссылке», - отметили в агентстве.

В НАПК объяснили, что пустая страница возникала во время обращения к системе для проверки подписи в аккредитованных центрах сертификации ключей и получения от них ответов за более длительное время, чем это предусмотрено системой.

«Путем дополнительных настроек обеспечено полное функционирование системы. Также сейчас продолжается настройка системы поиска уже внесенных в реестр деклараций, которая должна заработать в течение 2-3 часов», - добавили в агентстве.

Кроме того, в НАПК информируют о большом количестве обращений в соответствии с процедурой заполнения и внесения декларации в реестр. В частности, вопросы касаются как непосредственно заполнения декларации, так и определенных субъективных обстоятельств декларантов, как то внесение в деклараций имущества родственников или открытия валютного счета в банке-нерезиденте.

Читайте такжеВ НАПК не заметили проблем в работе системы е-декларирования и констатировали успешный запуск

«Агентство предоставляет разъяснения всем, кто нуждается. Сейчас НАПК не имеет надлежащего технического и ресурсного обеспечения и многоканального call-центра, однако сотрудники департамента финансового контроля осуществляют оперативную консультацию в полной мере. Дополнительно соответствующие разъяснения размещены для всеобщего ознакомления на сайте», - отметили в агентстве.

Напомним, ранее стало известно, что после авторизации в системе е-декларирования отображается пустая страница, поэтому подать декларацию через нее пока якобы не возможно.

Напомним, систему запустили соответствии с законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября.

С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны будут подать чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссий и Антимонопольного комитета, председателя Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категорий "А" и "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.

Внедрение электронного декларирования является одним из условий предоставления Украине безвизового режима с ЕС и кредитов МВФ.

Представительство Европейского Союза заявило, что успех системы е-декларирования доходов чиновников будут оценивать не по формальному запуску, а по эффективному и бесперебойному ее функционированию, которое предусматривает, в частности, уголовную ответственность за подачу ложных деклараций.