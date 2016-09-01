В ЕС рассказали, как будут оценивать успех системы е-декларирования в Украине

Сегодняшний повторный запуск системы электронного декларирования доходов, которая получила сертификацию, является еще одним важным шагом в борьбе против коррупции в Украине. Это является ключевым фактором для продолжения успешного процесса реформ. Об этом говорится в заявлении представительства Европейского Союза в Украине в социальной сети Facebook.

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При этом отмечается, что "технические проблемы, с которыми столкнулась система после своего запуска, должны быть решены как можно быстрее".

"Конечный успех системы электронного декларирования будет оцениваться не по ее формальному запуску, а по ее эффективному и бесперебойному функционированию. Оно предусматривает, в частности, уголовную ответственность за подачу ложных деклараций. Более того, публичная подотчетность является основополагающим принципом, стоящим в основе системы электронного декларирования для воспрепятствования и противодействия коррупции среди государственных служащих", - отметили в представительстве.

Также европейские дипломаты считают, что полная ответственность за управление системой должна оставаться за Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), должна быть обеспечена независимость и честность НАПК.

Кроме того, НАПК должно быть обеспечено всеми необходимыми финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы иметь возможность выполнять свою роль в соответствии с международными обязательствами Украины.