В ЕС рассказали, как будут оценивать успех системы е-декларирования в Украине
В Европейском Союзе успех системы электронного декларирования капиталов чиновников будут оценивать не по формальному запуску, а по эффективному и бесперебойному ее функционированию, которое предусматривает, в частности, уголовную ответственность за подачу ложных деклараций.
Сегодняшний повторный запуск системы электронного декларирования доходов, которая получила сертификацию, является еще одним важным шагом в борьбе против коррупции в Украине. Это является ключевым фактором для продолжения успешного процесса реформ. Об этом говорится в заявлении представительства Европейского Союза в Украине в социальной сети Facebook.
Читайте такжеСистема е-декларирования после "ремонта" не принимает декларации - СМИ
При этом отмечается, что "технические проблемы, с которыми столкнулась система после своего запуска, должны быть решены как можно быстрее".
"Конечный успех системы электронного декларирования будет оцениваться не по ее формальному запуску, а по ее эффективному и бесперебойному функционированию. Оно предусматривает, в частности, уголовную ответственность за подачу ложных деклараций. Более того, публичная подотчетность является основополагающим принципом, стоящим в основе системы электронного декларирования для воспрепятствования и противодействия коррупции среди государственных служащих", - отметили в представительстве.
Также европейские дипломаты считают, что полная ответственность за управление системой должна оставаться за Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), должна быть обеспечена независимость и честность НАПК.
Кроме того, НАПК должно быть обеспечено всеми необходимыми финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы иметь возможность выполнять свою роль в соответствии с международными обязательствами Украины.