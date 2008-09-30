Украинцы во главе с Павликом взяли бронзу на ЧМ по арт-футболу

Сборная команда украинских артистов, которая принимала участие во втором чемпионате мира по арт-футболу в Новороссийске (РФ), заняла почетное третье место.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент команды, продюсер Виктор ДОРОШЕНКО сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что в полуфинале украинцы уступили бразильцам, а в борьбе с румынами за третье место выиграли в серии пенальти. Первое место завоевала в борьбе команда России, а в общей сложности в турнире принимали участие команды из 12 стран.

По словам В.ДОРОШЕНКО, украинцы отличились тем, что забили в одном матче больше всего голов – счет игры с объединенной командой Кореи и Японии 6:0 в нашу пользу. Кстати, добавил он, в прошлом году отечественные артисты также отличились – с рекордным счетом 9:0 обыграли сборную Великобритании.

Программа чемпионата, сказал в свою очередь капитан команды, народный артист Украины Виктор ПАВЛИК, предусматривала днем футбольный матч, а вечером все участники собирались на общий ужин и по очереди каждая страна давала концерт.

Отвечая на вопрос журналистов относительно требований к участникам команды, поэт, автор песен Виталий КУРОВСКИЙ, в частности, сообщил, что отбор осуществлялся по принципу спортивно-артистическому, а не артистически-спортивному, потому что на первом месте было умение играть в футбол. «Те, кто хотят пиара таким образом, нам не нужны”, - подчеркнул он, добавив, что были и обиженные из числа не попавших в состав команды.

Говоря о материальной стороне соревнований, В.ДОРОШЕНКО заметил, что финансовую поддержку команде предоставил только спонсор - ООО «Финансовая компания «Титан», а в прошлом году артисты вообще ездили на собственные средства. В целом все участники пресс-конференции считают, что государство должно было бы уделить больше внимания турниру, потому что таким образом улучшается имидж Украины в мире.

В.ДОРОШЕНКО также отметил, что чемпионат не имеет призового фонда, а все собранные средства направляются как адресная помощь тяжело больным детям.