Пинзеник рассказал, как отразится мировой кризис на Украине

Мировой финансовый кризис неминуемо отразится на украинской экономике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК заявил сегодня, презентуя проект государственного бюджета на 2009 год в Национальной академии наук Украины.

«Те риски, которые сейчас переживает мир, неминуемо отразятся на нашей украинской экономике», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Он отметил, что в связи с этим необходимо «очень консервативно» подойти, в частности к дефициту бюджета.

«У нас должен быть очень умеренный дефицит бюджета. Мы не должны делать серьезные нагрузки (на дефицит – УНИАН), пока мировые процессы не нормализуются», - сказал министр.

По его словам, мировой кризис может отразиться на экспортных отраслях экономики Украины, в частности, на металлургии.

«Ипотека претерпела серьезные потрясения во всем мире, а это отражается на наших экспортных отраслях. В первую очередь, это металлургическая отрасль», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.

Вместе с тем, по словам В.ПИНЗЕНИКА, «есть надежда, которая базируется на информации международной организации о том, что конгресс США примет закон о поддержке определенных сегментов рыка, однако, в несколько измененной редакции».

Напомним, 15 сентября Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Документом предусмотрены доходы госбюджета в размере 288,98 млрд. грн. (1 долл. - 4,85 грн.), в том числе доходы общего фонда планируются в размере 241,148 млрд. грн., доходы спецфонда - 46,949 млрд. грн.

Расходы госбюджета составляют 302,184 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 250,506 млрд. грн., спецфонда - 51,678 млрд. грн.

Правительство определило дефицит госбюджета в объеме 17,4 млрд. грн., или 1,37% ВВП, в том числе по общему фонду - 9,5 млрд. грн., или 0,75% ВВП, который предусматривается профинансировать за счет ожидаемых поступлений от приватизации государственного имущества - 4 млрд. грн., а также осуществления заимствований - 5,5 млрд. грн.

По словам В.ПИНЗЕНИКА, рассмотрение в Верховной Раде законопроекта о государственном бюджете Украины на 2009 год в первом чтении запланировано на 21 октября.