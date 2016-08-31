В ГПУ пообещали защиту пяти бизнесменам, которые заявили о произволе правоохранителей
21:28, 31 августа 2016Общество
2995 0
Первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук 31 августа встретился с пятью бизнесменами, которые обратились за защитой своих прав от произвола отдельных представителей правоохранительных органов, и пообещал объективное и всестороннее рассмотрение предоставленных жалоб и доказательств.
Фото УНИАН
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, во время встречи, помимо представителей бизнеса и прокуратуры, также присутствовали «адвокат бизнеса» Оксана Малёваная и народный депутат Оксана Продан.
Читайте также"Бриллиантовый" прокурор заплатил за престижное обучение дочери в Лондоне 120 тысяч фунтов
Практика общения с представителями бизнеса по защите их прав, которые были нарушены правоохранительными органами, введенная по инициативе генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который призвал украинских бизнесменов направлять в ГПУ заявления о фактах давления и поручил Сторожуку заниматься этим вопросом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter