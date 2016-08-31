СМИ: за год ни один из чиновников высшего уровня не был наказан за коррупцию
В течение года ни один из чиновников высшего уровня не был наказан по коррупционным статьям о присвоении и растрате госимущества, злоупотреблении властью или взяточничестве.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели «Наші гроші», проанализировав 819 приговоров, которые были вынесены за год по коррупционным статьям Уголовного кодекса Украины 191, 364, 368, 369 и 369-2.
В период июль 2015 – июль 2016 за коррупционные преступления получили приговоры 952 человека. Из них 312 человек отделались штрафами (из них почти 70% – штрафы до 20 тыс грн), 336 – освобождены от наказания (в 90% случаев – условное лишение/ограничение свободы), 137 человек – оправданы и освобождены от ответственности.
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128 человек получили реальные тюремные сроки (68 человек – от 2 до 5 лет, 47 человек – от 5 лет). Однако вступили в силу пока что только 33 приговора. Остальные находятся в апелляционных и кассационных инстанциях.
Из всех 952 человек лишь трое – это чиновники категории А. Речь идет о двух председателях райгосадминистраций и заместителя председателя Госсельхозинспекции Украины. Всем троим грозит лишение свободы, однако ни один приговор в отношении их в силу не вступил, находясь на новом рассмотрении или апелляции.
153 человека – это чиновники категории В – следователи, судьи, сельские и городские головы и тому подобное. Из них 92 человека – осужденные условно или оправданы. 44 человека – к лишению свободы, однако лишь четыре приговоры вступили в силу (трое следователей и Лазурненский поселковый голова).
То есть чиновники уровня А и B получили за этот период лишь четыре приговора к лишению свободы.
Остальные осужденные – служащие среднего и низшего звена: от директоров мелких госпредприятий до оперуполномоченных и врачей.
В общем 431 человек проходили по статье за получение взятки. Половина этих взяток – до 10 тыс грн. При этом приговоров по взяткам на сумму свыше 100 тыс грн – только 18.
Самый большой размер взятки, за которую были осуждены двое чиновников из Первомайского районного совета в городе Черновцы, составляет 810 тыс грн ($100 тыс), но приговор по ним еще не вступил в силу. Наименьшая взятка – 200 грн (таких дел – пять).
В течение периода июнь 2015 - июль 2016 суды обязали возместить причиненный ущерб государству 27,44 млн грн. Однако вступившие в силу приговоры лишь на сумму 11,05 млн грн. Также было применено 111 конфискаций имущества (27 из них – вступили в силу), однако их объем в Реестре судебных решений не указан.