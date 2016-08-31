Волонтер рассказал об одном из "левых" студентов, бросивших тортом в замминистра финансов

Об этом написал в своем блоге основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега.

По его словам, Сергиенко "был среди студентов, которые бросали тортики у замминистра финансов и после тортобросания кричали: "Деньги на стипендии, а не на войну!"

"Стасик очень интересный человек. В 2012 он активно агитировал и голосовал за КПУ... Еще Стасик любит репостить организацию "Пряма дія", которая очень не любит президента, мэра и вообще людей. Периодически "Пряму дію" бьет гражданский корпус "Азова"... Стасик, как "типичный левый", хочет шары и "равенства". Он пишет на чистом украинском языке для "левых" сайтиков статьи о несправедливости подорожания проезда и переоценке украинским обществом "грузинских реформ". Еще его очень беспокоит запрет российских пропагандистских книжек в Украине. При этом он накатал целую статью о том, каким должен быть учебник истории в Украине (в этой статье он упоминает и "волынскую резню", и связи ОУН с фашистами)", - отметил он.

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По его словам, у Сергиенко "много "друзей", и некоторые из них откровенно поддерживают сепаратизм и даже служат в "ополчениях".

"Умные люди пишут, что организацию тортобросания, в котором принял участие Стасик, взяла на себя малоизвестная организация "СоцРух". Шо характєрно, пишут, что она находится на грантах некоего "фонда Розы Люксембург". А он, в свою очередь, сидит на подсосе у "левой" немецкой партии Die Linke. Эти замечательные немецкие леваки хотят снятия санкций с России", - подчеркнул Дейнега.

Напомним, о связи противников Марченко с немецкими "Левыми" также заявил сегодня депутат Верховной Рады из фракции "Народный фронт" Игорь Гузь.