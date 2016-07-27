Медведчук заявляет, что ведет переговоры с РФ и боевиками по освобождению украинских заложников вне "Минска"

Об этом Медведчук сказал в интервью Радио Свобода.

"Я никогда не оскорблял никого из представителей «ДНР» и «ЛНР», никого из представителей России, потому что мне же нужно с ними говорить. Особенность заключается в том, что в вопросе освобождения незаконно удерживаемых лиц переговоры веду я. Не в Минске, потому что в Минске многие ведут переговоры, но в Минске этот вопрос, к сожалению, не решается. С руководством самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», с руководством Российской Федерации переговоры веду только я", - заявил Медведчук.

При этом, по его мнению, некоторые заявления, в том числе и его коллеги в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко, не способствуют прогрессу в вопросе освобождения украинских заложников. "Те, кто сидят за столом переговоров, не могут использовать тактику оскорблений и обвинений. Все должно быть аргументировано. Более того, даже если есть такие аргументы, но стоит задача достичь результата, нужно делать все ради результата", - пояснил свою позицию Медведчук.

Также он выразил свою точку зрения, почему не продвигается процесс по освобождению украинских заложников. Медведчук уточнил, что занимается этим вопросом с декабря 2014 года.

"За это время я организовал освобождение 402 человек. Ситуация последних месяцев сложилась так, как сложилась, потому что те, в ком заинтересованы Донецк и Луганск, которые находятся на территории под контролем Киева, - это сотни человек, более 600 человек. Те, кого хочет получить Киев как незаконно удерживаемых в Донецке и Луганске, на сегодня всего 108. Эта разница означает одно - на каком-то этапе мы изменили пропорцию, когда мне удавалось без обмена освободить 10, 16, 30 человек. А сейчас даже когда мы предлагаем: давайте мы отдадим 50 человек, а вы нам - 25, нам говорят - нет. Мол, выполните Минские договоренности - примите закон об амнистии", - заявил Медведчук.

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Кроме того, он рассказал о своей роли в вопросе освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко и других украинцев, отбывающих в РФ наказания или являющихся подозреваемыми в совершении преступлений.

"Сейчас переговорный процесс идет дальше. Мы говорим: есть Кольченко, есть Сенцов, есть Карпюк, есть Клых, еще несколько человек - нам нужно найти основания. Они все осуждены, все отбывают наказание. Почему их нужно освободить? Или они незаконно осуждены и это нужно доказывать, или есть другие причины, которые могут позволить президенту Российской Федерации их помиловать. Это нужно аргументировать. Об этом нужно договариваться, нужно об этом просить - этим я и занимаюсь, чтобы вернуть на родину граждан Украины", - заявил Медведчук.

При этом он сказал, что готов присоединиться к обсуждению возможного освобождения тех граждан Украины, которых арестовали в Крыму.

"Я не получал такого поручения ни от президента Украины, ни от Министерства иностранных дел. Если этот вопрос поднимут, я, конечно, готов к обсуждению, - учитывая то, что я контактирую с представителями российской власти. Но эти вопросы передо мной не поднимали", - сказал Медведчук.