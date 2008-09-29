Группировку «оборотней» из спецслужб будут судить за бандитизм

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Бандитизм» в отношении членов преступной группировки, которая состояла из бывших и действующих сотрудников украинских спецслужб.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА.

По его словам, ст. 257 предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, или пожизненное заключение, если преступления носили тяжкие последствия. Также В.ЯРЕМА отметил, что пятеро задержанных членов банды подозреваются в совершении действий, которые предусмотрены частью 4 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой).

По информации В.ЯРЕМЫ, члены ОПГ были задержаны в минувший четверг вечером в развлекательном комплексе г. Бровары во время нападения на одесского бизнесмена.

По словам В.ЯРЕМЫ, в состав банды входил действующий сотрудник спецподразделения СБУ «Альфа».

«Год назад он перевелся работать из органов внутренних дел в “Альфу”, а до этого работал в спецподразделении (УБОП – УНИАН) «Сокол»», - сказал начальник столичного ГУ МВД.

Говоря о том, как могло случиться, что такой человек попал в элитные спецподразделения, В.ЯРЕМА допустил: «по-видимому, проверку его осуществляли неподобающим образом, но это уже вопрос служебных расследований. Я думаю, выводы соответствующие будут делать и руководители органов внутренних дел, и тех подразделений, где работали или числились члены этой банды».

Отвечая на один из вопросов, касавшийся сотрудника “Альфы”, В.ЯРЕМА сказал, что в день его задержания были извещены работники внутренней безопасности СБУ.

Продолжая тему деятельности задержанной банды, В.ЯРЕМА заметил, что около 8 месяцев назад в киевскую милицию поступила оперативная информация о том, что на территории столицы и в ряде других регионов Украины действует организованная преступная группировка, которая занимается завладением имущества граждан, скупающих ювелирные и антикварные изделия. При этом, как заметил В.ЯРЕМА, «пострадавшие не понимали, что это бандитское нападение в связи с тем, что члены этой банды предоставляли официальные документы работников спецслужб». По словам В.ЯРЕМЫ, пострадавшие от рук этих бандитов, как правило, в органы внутренних дел не обращались, потому что сами занимались полулегальной деятельностью.

Кроме того, нападения бандитов носили латентный характер, что осложняло работу оперативных подразделений. Как отметил В.ЯРЕМА, теперь органы следствия проводят соответствующую работу с пострадавшими для того, чтобы они дали необходимые показания. В то же время, члены ОПГ подозреваются в совершении еще шести аналогичных преступлений, уже известны милиции.

В свою очередь, сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель начальника ГУБОП МВД Украины Владимир МИЩЕНКОВ высказал предположение, что “круг участников этой группировки будет немного расширяться”. По его словам, трое из задержанных уже написали «явку с повинной».