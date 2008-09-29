Андриевский: бухгалтерия киевского метро не должна быть тайной

До определения четких и прозрачных правил формирования тарифов на проезд в общественном транспорте о возможном повышении цен не может даже идти речи. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, депутат Киеврады Дмитрий Андриевский. По словам политика, сегодня бухгалтерия как столичного метрополитена, так и других коммунальных транспортных предприятий является тайной за семью печатями. Хотя, по логике, каждый киевлянин должен располагать информацией о прибылях, расходах коммунальных предприятий и принципах формирования тарифов на проезд.

«Мной подан депутатский запрос с целью обнаружить все подводные камни формирования тарифов, - заметил Дмитрий Андриевский. – Мы хотим ознакомиться с финансовой документацией: какие статьи расходов образуют нынешние тарифы, куда тратятся средства от коммерческой деятельности метрополитена и наземного транспорта. Лишь после ознакомления с такими документами депутаты Киеврады смогут профессионально обсуждать вопрос относительно повышения или не повышения цены проезда в том же метро».

По убеждению Дмитрия Андриевского, в крайне важном вопросе социальной защиты населения власть Киева заняла позицию постороннего наблюдателя. «Проще взять «с потолка» новую цифру проезда в метро и постановить ее решениям Киеврады. Ответственная власть должна действовать иначе. Пока не изучен вопрос, пока не использованы все механизмы защиты населения, поднимать цены на проезд – преступление», - подытожил депутат.

Дмитрий Андриевский является депутатом Киеврады от Блока Виталия Кличко и лидером Украинской крестьянской демократической партии.