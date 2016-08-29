Во Львове возле двух советских памятников установили видеокамеры

Об этом сообщил руководитель Муниципальной дружины Юрий Диль, передает zaxid.net. Также камеры видеонаблюдения установлены на площади возле памятника Степану Бандере и на Дворцовой площади, передает пресс-служба Львовского горсовета.

Напомним, в конце 2015 года видеокамеры появились на площади перед Оперным театром. По словам Юрия Диля, на сегодня в Центре безопасности города, благодаря обустроенным видеокамерам, могут отслеживать обстановку с нескольких направлений въездов/выездов в город.

В целом на сегодня во Львове установлено 107 видеокамер. Планируют, что до конца года их количество возрастет до 200.

«Каждый день мы имеем 10-20 обращений от правоохранительных органов о предоставлении видеоматериалов, где могут быть зафиксированы различные правонарушения», – добавил Юрий Диль.

Напомним, в прошлом году во Львове открылся Центр безопасности города. Здесь обрабатывают изображения с видеокамер, размещенных по Львову.