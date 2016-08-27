Полицейский, которого обвиняли в убийстве студента Индило в райотделе, прошел переаттестацию

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Дмитрий Гнап.

"После Николаевщины, давайте посмотрим, как прошла переаттестация в Киеве. Помните, как несколько лет назад в киевском райотделе милиции погиб студент Игорь Индило? Посмотрите на это фото. Это старший лейтенант Сергей Приходько. Он был главным обвиняемым в смерти студента... Приходько получил лишь условный срок - 5 лет за превышение власти. Сейчас семья студента пытается обжаловать этот приговор в Страсбурге", - написал он.

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"Прошел переатестацию. Стал полицейским. Работает в том же Шевченковском райотделе", - написал Гнап о Приходько.

"Более того, как свидетельствует ответ на мой запрос из киевского управления полиции, Приходько работает в "секторе превенции". Этот сектор из бывших участковых, отвечает за общественный порядок на Сырце, и за работу с несовершеннолетними", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал Индило с одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд приговорил участкового Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года. Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого - старшего инспектора Шевченковском райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.