Полтысячи людей пришли на Банковую с пикетом (фото)
Бывшие работники агрокомбината "Пуща-Водица" пикетировали АП с требованиями прекратить разворовывание земель и уничтожение предприятия.
Возле Администрации Президента Украины бывшие работники государственного предприятия "Агрокомбинат "Пуща-Водица" провели многочисленную акцию протеста с требованием прекратить разворовывание земель и уничтожение предприятия.
Как передает корреспондент УНИАН, планировалось, что акция начнется в 8.00, но фактически она началась около 10.00.
На этот момент на улице Банковой собрались около 500 митингующих. Милиция не препятствовала проведению акции, но при условии, что митингующие передадут свои требования Президенту и разойдутся.
Участники акции согласились выполнить это условие, они не разворачивали свои плакаты и транспаранты, а спокойно передали требования в АП.
Стоит отметить, что на возле Администрации Президента стояли несколько автобусов с бойцами спецподразделения милиции "Беркут", однако они не выходили из автобусов.
Как сообщал УНИАН, Киевсовет в мае утвердил подробный план территории будущего многофункционального жилого района на землях государственного агрокомбината «Пуща-Водица» (подчинялся Министерству аграрной политики и продовольствия). Согласно этому плану, численность населения нового района составит почти 63 тысячи человек. Жилой фонд, который будет создан в городке, достигнет 1,87 млн кв. м (около 33 тыс. квартир). Предусмотренная этажность застройки – от 12 до 23 этажей.
29 мая несколько тысяч бывших работников агрокомбината “Пуща Водица” пикетировали Кабинет министров с требованием к профильному министру выделить им обещанную землю.
Как заявила одна из участниц акции, в 2011 году работникам предприятия сказали, что предприятие является банкротом и предложили писать заявления об увольнении в обмен на выделение земли. По словам бывших работников, им обещали выделить по 20 соток земли, в частности на Софийской Борщаговке, вместо этого они получили по 7-8 соток, а большинство вообще не получили обещанной земли.