Ющенко: экономический рост невозможен без укрепления регионов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил сегодня участников и организаторов IV Международного экономического форума “Инвестиции. Партнерство. Развитие”, который проходит в Сумской области.

Как передает корреспондент УНИАН, приветствие от Президента, открывая форум, зачитал временно исполняющий обязанности главы Сумской облгосадминистрации Николай ЛАВРИК.

В.ЮЩЕНКО в своем приветствии отметил, что экономический рост нашего государства невозможен без укрепления ее регионов, налаживания новых контактов и углубления международного сотрудничества.

“Форум, который проходит в Сумской области уже в четвертый раз, призван не только привлечь иностранные инвестиции, но и способствовать утверждению позитивного делового имиджа Украины. Уверен, что это важное мероприятие достойно представит Сумщину зарубежным партнерам как перспективный и открытый для сотрудничества регион”, - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО также пожелал всем участникам форума конструктивной работы, новых успехов и достижений.

Напомним, 25-26 сентября в Сумской области на базе SPA-курорта "Буймеривка" проходит ІV Международный инвестиционный форум "Инвестиции. Партнерство. Развитие".

На форум прибыли свыше 300 гостей и участников из более, чем 20 стран мира, в том числе чрезвычайные и полномочные послы США и Аргентинской Республики в Украине, а также члены Международного Трейд-клуба в Украине, представители отечественных и иностранных компаний и фондов, официальные делегации из России, Литвы и Польши.

В начале форума временно исполняющий обязанности председателя Сумской облгосадминистрации Николай ЛАВРИК вручил отличия лучшим инвесторам Сумской области в различных отраслях промышленности. В частности, лучшим инвестором в отрасли промышленного производства стал Шосткинский казенный завод “Импульс”, лучшим инвестором в отрасли сельского хозяйства было признано ООО “Вітчизна”, а награду лучшего инвестора в сфере малого бизнеса получила телерадиокомпания “ТВК” из города Ахтырка.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской Республики в Украине Лила Ролдан ВАСКЕС де МУАН отметила, что сотрудничество между странами должно развиваться не только на уровне их столиц.

“Все регионы должны принимать участие в сотрудничестве. Аргентина готова к сотрудничеству с Украиной, чтобы укреплять и интенсифицировать взаимоотношения”, - сказала она.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР отметил, что этот форум – очень хорошая возможность для привлечения инвесторов и Сумская область имеет огромный потенциал для этого.

“Инвесторы идут туда, где их приветствуют, но капитал идет и туда, где большая рентабельность и где минимальный риск. В Киеве сейчас политически не стабильно. Поэтому сейчас хорошо быть в регионах Украины, там, где люди занимаются экономикой”, - сказал У.ТЕЙЛОР.

При этом он положительно оценил и работу Верховной Рады Украины, которая, “даже несмотря на политические проблемы, показывает свою работоспособность и принимает экономические законы”.

“Судебная система в Украине должна демонстрировать, что любое судебное разбирательство будет решено в правовом поле. И Сумская область демонстрирует справедливое лицензирование, справедливое решение земельных вопросов. Это хороший сигнал для инвесторов”, - подчеркнул У.ТЕЙЛОР.

Кроме того, вице-президент Международного Трейд-клуба в Украине Анджей ГРАБОВСКИ отметил, что он на 100% уверен в том, что сотрудничество с его организацией принесет пользу не только для Сумской области, но и для обеих сторон.

В рамках форума сегодня состоятся также выступления других иностранных участников, ряд презентаций, переговоры членов Международного Трейд-клуба в Украине с сумскими предпринимателями и промышленниками, а в конце дня – подписание соглашений о сотрудничестве. Завершится IV Международный экономический форум “Инвестиции. Партнерство. Развитие” вручением отличий учреждениям и компаниям, которые способствовали организации его проведения.