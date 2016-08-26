В Минске договорились о восстановлении работы водонасосной станции в Золотом для 400 тысяч жителей Донбасса

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В рамках заседания экономической подгруппы достигнут существенный прогресс по реализации инфраструктурного проекта по водоснабжению – речь идет о восстановлении полноценной работы станции Карбонит в Луганской области", - написала она.

Олифер отметила, что на прошлой неделе был заключен договор о поставках воды с этой станции, которая будет обеспечивать водой около 400 тысяч жителей Донбасса.

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"Подготовка документа шла более года: необходимо было найти такой механизм поставок воды и оплаты за нее, который бы находился исключительно в рамках украинского правового поля, и такой механизм был найден. Сейчас "Карбонит" работает лишь на треть своих мощностей. В то же время продолжается поиск решения по составлению дополнения к этому договору, где будет определен механизм погашения долгов за воду в Луганской области, это более 300 миллионов гривень", - рассказала она.

В то же время, по словам Олифер, по вопросу начала работы пункта пропуска в Золотом Украина выразила возмущение сложившейся ситуацией.

"Украина возмущена ситуацией, которая сложилась вокруг КПВВ в Золотом Луганской области. Вопреки договоренностям и взятым на себя обязательствам, представители ОРЛО продолжают саботировать его работу", - написала пресс-секретарь представителя Украины.

Она подчеркнула, что Украина завершила все работы по оборудованию этого пункта пропуска еще в марте.

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Напомним, пункт пропуска "Золотое" был открыт со стороны подконтрольной территории Украине еще 31 марта, однако через пару часов был закрыт, поскольку представители боевиков на своей стороне отказались пропускать людей, которые захотели пересечь линию разграничения, и отказываются делать это до сих пор.

При этом территория у КПП постоянно попадает под обстрелы.