Боевики обстреляли контрольный пункт "Золотое" из новейшей российской снайперской винтовки

Как сообщает департамент массовых коммуникаций Луганской областной военно-гражданской администрации, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Луганской области Юрий Клименко.

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По предварительной информации, пуля современного российского производства была выпущена из снайперской винтовки АСВК, принятой на вооружение российской армией в 2013 году.

Крупнокалиберная винтовка АСВК - 12,7-мм снайперский комплекс 6С8, был разработан в 2004 году в г. Коврове (РФ). Прицельная дальность огня достигает 1,5 тыс. метров. Винтовки данного образца уже неоднократно использовались боевиками на донецком направлении, однако на Луганщине такой случай зафиксирован впервые.

Также по данным ВЦА, 25 августа вечером боевики неоднократно обстреливали населенные пункты Попаснянского района области. В частности, террористы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в направлении сел Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка и города Золотое.

Из 82-мм минометов, БМП и пулеметов российско-террористические силы обстреляли окраине пгт Станица Луганская. После полуночи противник с применением самоходной артиллерии нанес два удара по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района.

Данных о потерях среди местного населения и военнослужащих нет.