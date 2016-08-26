Во Львовской области женщина совершила самосожжение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Турковское отделение полиции 25 августа поступило сообщение от медиков о том, что к ним со значительными ожогами тела и дыхательных путей доставили 41-летнюю жительницу одного из сел района, которая от полученных травм скончалась.

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Как установили правоохранители, 25 августа около 21.30 женщина во дворе собственного дома облила себя бензином и подожгла.

Причины происшествия и мотивы, побудившие женщину на такой шаг, устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).