"Сняла порчу": во Львове гадалка выманила у женщины на улице деньги и украшения на 275 тысяч

Как сообщает Главное управление полиции во Львовской области, в Лычаковский отдел полиции Львова с заявлением о мошенничестве обратилась 25-летняя львовянка.

Женщина сообщила, что 23 августа в период с 16:00 до 17:00, на улице Джоржда Вашингтона во Львове неизвестная женщина под предлогом гадания и снятия порчи завладела ее денежными средствами в сумме 30 тысяч гривень, 450 евро, 8 тысяч долларов и ювелирными изделиями из золота - всего на сумму 275 тысяч гривень.

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По указанному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают личность женщины, причастной к мошенничеству.