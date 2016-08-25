Здание полиции и порядок в Кривом Озере будут охранять силы из Николаева, Херсона и Одессы - Деканоидзе

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В частности, глава Нацполиции заявила о недопустимости попыток разозленных граждан громить отделения полиции.

"Вчера были попытки разгромить отделение полиции. Это недопустимо", - написала она.

По словам Деканоидзе, силы, прикомандированные из Николаева, Херсона и Одессы, будут контролировать общественный порядок и здание полиции в Кривом Озере.

"У нас есть закон и все будут наказаны в соответствии с законом", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа при задержании полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений - на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

Смерть Цукермана вызвала бунт жителей райцентра, пытавшихся силой помешать вывозу 6 полицейских, подозреваемых в его убийстве, в Николаев.

Состав отделения полиции в Кривом Озере был расформирован и будет набрано заново, также из-за инцидента будет заменено руководство Главного управления полиции в Николаевской области.

По словам Деканоидзе, новым начальником кривоозерской полиции станет командир роты патрульной полиции из Николаева Александр Горпинич.