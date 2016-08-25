Житель Кривого Озера Цукерман скончался от огнестрельных ранений, стреляли в упор - судмедэкспертиза

Таково заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной Николаевским областным бюро судебно-медицинских экспертиз в среду, 24 августа, передают Новости Николаева.

Как сказано в акте СМЭ, причиной смерти стало "острое внутреннее кровотечение, травматическое поражение сердца". теле погибшего обнаружены как минимум 4 огнестрельных ранения, предположительно из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера". По мнению экспрета выстрелы были произведены в упор. Две пули обнаружены в сердце, еще одна застряла в легком.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний мужчина.

Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что 24 августа в Кривом Озере почти 200 местных жителей пикетировали прокуратуру и райотдел полиции в связи с гибелью мужчины, который умер во время задержания полицейскими.

Тело потерпевшего для проведения судебно-медицинской экспертизы было направлено в Николаевский областного бюро судебно-медицинских экспертиз с целью установления реальной причины смерти.