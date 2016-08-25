Деканоидзе назвала нового начальника кривоозерской полиции после расформирования
Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявляет, что начальником Кривоозерского отделения полиции Николаевской области после расформирования его нынешнего состава будет Александр Горпинич.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Все отделение полиции в Кривом Озере расформировано, приказ подписан. Руководителем отделения будет патрульный полицейский, командир роты из Николаева - Александр Горпинич", - написала она.
Глава Нацполиции написала, что соболезнует родным и близким "человека, который стал жертвой преступных действий сотрудников отделения полиции в Кривом Озере".
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"Сегодня постараюсь встретится с родными, чтобы выразить соболезнования лично. Я даю слово, что завершить следствие и наказать виновных - единая позиция НПУ, ГПУ и МВД, никто не будет прикрывать своих. Рассчитываем, что суд примет соответствующее решение", - добавила Деканоидзе.
Она также подтвердила, что сегодня будет изменен руководящий состав полиции Николаевской области.
"Продолжаются следственные действия, на месте со мной работают мой заместитель, начальник уголовного розыска и начальник внутренней безопасности", - добавила глава Нацполиции.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений - на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".
Смерть Цукермана вызвала бунт жителей райцентра, пытавшихся силой помешать вывозу 6 полицейских, подозреваемых в его убийстве, в Николаев.