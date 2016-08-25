Деканоидзе назвала нового начальника кривоозерской полиции после расформирования

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Все отделение полиции в Кривом Озере расформировано, приказ подписан. Руководителем отделения будет патрульный полицейский, командир роты из Николаева - Александр Горпинич", - написала она.

Глава Нацполиции написала, что соболезнует родным и близким "человека, который стал жертвой преступных действий сотрудников отделения полиции в Кривом Озере".

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"Сегодня постараюсь встретится с родными, чтобы выразить соболезнования лично. Я даю слово, что завершить следствие и наказать виновных - единая позиция НПУ, ГПУ и МВД, никто не будет прикрывать своих. Рассчитываем, что суд примет соответствующее решение", - добавила Деканоидзе.

Она также подтвердила, что сегодня будет изменен руководящий состав полиции Николаевской области.

"Продолжаются следственные действия, на месте со мной работают мой заместитель, начальник уголовного розыска и начальник внутренней безопасности", - добавила глава Нацполиции.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа во время задержания полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений - на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

Смерть Цукермана вызвала бунт жителей райцентра, пытавшихся силой помешать вывозу 6 полицейских, подозреваемых в его убийстве, в Николаев.